Die Folgen der Warnstreiks spürten Zehntausende Passagiere. Jetzt wird über die Löhne für private Sicherheitsleute an Flughäfen wieder verhandelt.

Nach mehreren Warnstreiks an den Flughäfen gehen an diesem Mittwoch in Berlin die Tarifverhandlungen für das Luftsicherheitspersonal weiter. Die Arbeitgeber hatten angekündigt, ihr bisheriges Angebot aufzustocken und damit eine Streikpause herbeigeführt. Die privaten Sicherheitsdienste sind für die Kontrolle von Passagieren und Fracht zuständig.

Die Gewerkschaft Verdi verlangt mehr Geld für die 23.000 Beschäftigten bundesweit. ...

