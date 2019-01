VW zahlt ab sofort allen Kunden, die auf schadstoffärmere Wagen wechseln, Prämien zwischen 500 und 7000 Euro. Das Angebot gilt zunächst bis zum 30. April.

Volkswagen weitet die Rabatte für den Tausch älterer Dieselautos in schadstoffärmere Wagen auf ganz Deutschland aus. Bei der Inzahlungnahme eines Diesel-Fahrzeugs eines beliebigen Herstellers mit Euro-4- oder Euro-5-Abgasnorm sollen zusätzlich zum Restwert zwischen 500 und 7.000 Euro gezahlt werden, kündigte die Marke VW am Mittwoch an.

Die Konzernschwester Audi zahlt beim Wechsel zu einem Wagen mit Euro-6-Standard bis zu 9.000 Euro. Bei beiden Marken ist das Angebot bis zum 30. April befristet. Bislang war die so genannte Wechselprämie auf die von der Bundesregierung definierten Städte und Landkreise mit besonders belasteter Luft beschränkt.

Volkswagen hatte unlängst bereits die Abwrackprämie für Autos der älteren ...

