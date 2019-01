Adena Friedman sagt Kryptowährungen eine rosige Zukunft voraus. Die Aufmerksamkeit ist ihr auf dem Weltwirtschaftsforum damit sicher. Doch was steckt hinter der Prognose?

Adena Friedman lehnt sich weit aus dem Fenster. In einem Post auf der Karriereplattform LinkedIn, der am Dienstag in den USA Aufsehen erregte, hat sich die Chefin der weltgrößten Technologiebörse Nasdaq als Fan von Bitcoin und Co. geoutet. Was Anleger elektrisierte, war vor allem eine klare Aussage zur weiteren Entwicklung: "Kryptowährungen können immer noch die globale Währung der Zukunft werden", schreibt Friedman.

Die Börsenchefin veröffentlichte ihren vergleichsweise langen Text kurz vor ihrem Auftreten auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in dieser Woche. Kryptowährungen "verdienen die Chance, einen nachhaltigen Zukunftsplatz in unserer Wirtschaft einzunehmen", heißt es. Die Erfindung von Bitcoin und Co. sei ein "großartiger Beleg der menschlichen Findungskraft und Kreativität".

Mit Bezug auf den starken Kursverfall im Jahr 2018 führt Friedman aus, die virtuellen Währungen seien bisher durch den klassischen Lebenszyklus einer neuen Erfindung gegangen. Zu Beginn hätten Kryptographie-Pioniere die Münzen genutzt, dann sei es zu einem Hype gekommen und zu Markteintritten neuer Spieler. Nun sei eine "Prise Realität" durchaus angebracht.

Tatsächlich hat die Krypto-Welt 2018 mehr als eine "Prise" Skepsis abbekommen. Die Kurse der wichtigsten Währungen stehen seit Monaten unter Druck. Der Marktführer Bitcoin notierte am Mittwochmorgen laut Daten des Analysehauses Coinmarketcap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...