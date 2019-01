Im Handelsstreit zwischen den USA und China ist die Spirale der Eskalation wohl zunächst gestoppt, die Nervosität an der Börse hat sich etwas gelegt. Vor allem die chinesischen Gegenzölle zeigen Wirkung.

Man spricht also wieder miteinander. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China haben bislang zwar keine greifbaren Ergebnisse gebracht, doch allein dass sie überhaupt stattfinden, wird von vielen bereits als Erfolg verbucht. Gegen Ende vergangenen Jahres hatte nicht zuletzt die Angst vor einer Eskalation des Konflikts noch für große Nervosität an den Finanzmärkten gesorgt.

Die US-Regierung hatte China im Dezember eine Frist bis 1. März 2019 gesetzt und bei mangelndem Entgegenkommen mit einer weiteren Eskalation gedroht. Präsident Trump fordert eine stärkere Marktöffnung und einen wirksamen Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums und erzwungenen Technologietransfer. Vor allem aber ist ihm das riesige Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber China ein Dorn im Auge.

Über längere Zeit sah es so aus, als ob der transpazifische Handelsstreit der chinesischen Wirtschaft wenig anhaben würde. Vor rund einem Jahr nahm der Konflikt zwischen China und den USA dann aber Fahrt auf. Seit vergangenen Sommer erhebt Washington Sonderzölle auf die Hälfte aller Einfuhren aus China, Peking konterte mit Strafzöllen auf insgesamt 80 Prozent aller US-Importe nach China. Chinas Exportkonjunktur hielt sich jedoch bis in den Herbst äußerst stabil, selbst die Ausfuhren in die USA wuchsen weiter kräftig.

Dramatischer Einbruch bei China US-Importen

Doch jetzt beginnt der Handelsstreit mit den USA in der Wirtschaft der Volksrepublik immer deutlichere Bremsspuren zu hinterlassen. Seit Herbst hat die chinesische Regierung bereits zahlreiche Steuererleichterungen auf den Weg gebracht. Sie sollen nach Angaben Pekings Entlastungen in Höhe von einem Prozent der Wirtschaftsleistung bringen. Allerdings dürften die bisher in Kraft getretenen Reduktionen bei der Einkommens- und Unternehmenssteuer ...

