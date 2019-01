Laut eigenen Angaben erhält der Mitbegründer des Datenanalyse-Konzerns wöchentlich Informationen über verhinderte Terroranschläge in Europa.

Der Mitgründer und Chef der Datenanalyse-Firma Palantir, Alexander Karp, hat die Arbeit des Start-ups für Sicherheitsbehörden verteidigt. In einem Interview des Podcasts "inside.pod" des Medienkonzerns Axel Springer verwies Karp unter anderem darauf, dass die hessische Polizei nach eigenen Angaben mit Hilfe der Software des Unternehmens einen Terroranschlag vereitelt habe.

"Ich erfahre von einer verhinderten Terrorattacke in Europa ungefähr ein Mal pro Woche", sagte Karp weiter in dem am Mittwoch veröffentlichten Gespräch mit Springer-Konzernchef Mathias Döpfner. "Ich denke, dass wenn diese Anschläge passiert wären, Sie eine ganz andere politische Realität hätten." Palantir könne über solche Fälle aber nicht von sich aus sprechen.

Der Fall in Hessen war im Sommer bekanntgeworden, kurz bevor der Zuschlag für Palantir zum Thema für einen Untersuchungsausschuss des Landtags wurde. Er ging monatelang ...

