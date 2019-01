Nach eigenen Angaben arbeitet Bayer kontinuierlich an der Verminderung der Treibhausgas-Emissionen durch optimierte Energieeffizienz und Prozessinnovationen sowie an einem immer effizienteren Einsatz von Wasser in der eigenen Produktion. Zudem fördere das Unternehmen den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen vor allem auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette, beispielsweise durch innovative Lösungen für die Landwirtschaft, heißt es in einer Mitteilung. Dass dies bei Bayer nicht nur ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...