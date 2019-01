Kräftig Federn gelassen hatte die Henkel-Aktie diese Woche, als das Unternehmen vorläufige Finanzergebnisse für 2018 veröffentlicht hatte, die offensichtlich am Markt nicht gut angekommen waren. Was das vorläufige bereinigte Ergebnis pro Vorzugsaktie betrifft: Das soll 2018 voraussichtlich immerhin um 2,7% gestiegen sein. Der Aktienkurs, der vorigen Freitag noch im Bereich 97 Euro gestanden hatte, ging am Dienstag mit 86,22 Euro aus dem Xetra-Handel. Für einen DAX-Titel wie Henkel ein beachtlicher ... (Peter Niedermeyer)

