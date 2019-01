Die Leoni-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen gegen den Abwärtstrend gestemmt. Hervorzuheben ist vor allem die starke Bewegung am 13. Dezember, hier konnte die Aktie sogar in den Bereich der 100-Tagelinie ansteigen. Anschließend folgte eine Kurskorrektur, die aber weitestgehend zwischen der 38-Tagelinie und der 100-Tagelinie verlief.

Auch als Dividendentitel interessant?

Angesichts der rechnerisch zu ermittelnden Dividendenrendite könnte die Leoni-Aktie auch für Dividendeninvestoren ... (Andreas Quirin)

