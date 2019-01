Bereits zum 2. Mal in dieser Woche erscheint eine gabb-Ausgabe direkt aus der Wiener Börse. Der heutige Anlass ist der Zertifikate-Jahresauftakt, über den ich mrogen ausführlich berichten werde, da gab es viele Details und die Veranstaltung incl. nachgelagertem Beirats-Brainstorming dauert noch den ganzen weiteren Tag an. Ach ja: Schnee gibts auch. Soviel vorab: Zertifikate-Präsidentin Heike Arbter begrüsste in der Säulenhalle, es wurde viel über die Regulatorik gesprochen. Dazu passt folgendes: Bloomberg schreibt, dass es aufgrund von MiFiD II so wenig Analysten-Coverage im Stoxx-Europe-600 wie zuletzt 2009 gibt. Zum Markt: Im wikifolio haben wir heute die Cash-Gutschrift aufgrund der EVN-Dividende bekommen, das sind 0,44 und 0,03 je ...

Den vollständigen Artikel lesen ...