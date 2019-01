Gas wird das neue Öl. In punkto Volatilität hat Erdgas Erdöl bereits seit Längerem den Rang abgelaufen. Kaum ein Rohstoff der kurzfristig stärker schwankt als das Gas das noch vor ein paar Jahren in USA keiner so wirklich wollte. Interessant dabei, dass der Grund für die starken Schwankungen die hohe Nachfrage geworden ist. Wenn man nach Schieferöl bohrt und auf Vorkommen trifft hat man ein Problem. Die rund 600 Bar, die man ins Gestein unter sich hineinpresst, um später den glücklich machenden schwarzen Rohstoff fördern zu können, schicken zuerst seinen ungeliebten Zwilling nach Oben. Erdgas. In den guten alten Tagen bis vor etwa drei Jahren, als man noch den Traum eines linearen Ölrausches träumte, war das nicht so ...

