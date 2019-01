"FlyZoo" heißt das Hotel, welches fast ohne menschliche Angestellte auskommt. Roboter servieren das Essen im Restaurant und mixen Cocktails an der Bar.

Übelgelaunte Angestellte oder verschwundene Zimmerschlüssel können Hotelgästen nach den Plänen des chinesischen Internet-Riesen Alibaba künftig nicht mehr die Urlaubslaune verderben. Wer im ersten Roboter-Hotel des Amazon-Rivalen in der Stadt Hangzhou absteigt, begegnet möglicherweise gar keinem Menschen mehr. Gäste checken per Gesichtserkennung an kleinen Terminals ein, auch die Zimmertür öffnet sich durch einen Scan.

Im hoteleigenen Restaurant servieren Roboter das über eine App bestellte Essen, an der Hotelbar mixt ein Roboterarm mehr als 20 verschiedene Cocktails - die Kosten landen über Kameras zur Gesichtserkennung automatisch auf der Hotel-Rechnung. In dem vergangenen Monat eröffneten Hotel "FlyZoo" testet Alibaba neue Technologien, die der Konzern künftig der Hotel-Industrie verkaufen will.

