bet-at-home.com hat Quoten für die diesjährigen Oskarfavoriten parat: Am Dienstag, den 22. Januar 2019, wurden die Nominierungen für die alljährlich stattfindende Oscar Verleihung ("Academy Award of Merit") bekannt gegeben. Der sicherlich weltweit begehrteste Filmpreis wird dieses Jahr am 25. Februar um 2 Uhr (MEZ) von der US-amerikanischen "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" in verschiedenen Kategorien verliehen. Als heißer Favorit mit einer Quote von 1,80 gilt in der Kategorie bester Film "Roma" von Alfonso Cuarón, ein Drama über das Leben einer mexikanischen Haushälterin in den 1970er Jahren. An zweiter und dritter Stelle werden das Filmdrama "Green Book" (Quote 5,00) und Bradley Coopers Neuverfilmung "A Star is Born" (Quote 8,00) ...

