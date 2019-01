Zu Lebzeiten nicht in Anspruch genommene Urlaubstage von gestorbenen Arbeitnehmern kommen den Erben zugute. Arbeitgeber sollten Urlaubsansprüche auf Wunsch auszahlen, rät ein Experte.

Nach dem Bundesurlaubsgesetz sei der Resturlaub auch dann abzugelten, wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitnehmers ende, teilte das höchste deutsche Arbeitsgericht am vergangenen Dienstag in einem nun veröffentlichten Urteil mit. Als Bestandteil des Vermögens werde der vor dem Tod nicht mehr in Anspruch genommene Jahresurlaub Teil der Erbmasse, urteilte der 9. Senat in einem Fall aus Nordrhein-Westfalen.

Er bezog sich dabei auch auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom November 2018. Demnach dürfe der Anspruch auf bezahlten Mindestjahresurlaub nicht mit dem Tod des Arbeitnehmers ...

