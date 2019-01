Insidern zufolge droht dem Warenhauskonzern Kaufhof eine schmerzhafte Sanierung. Im Weihnachtsgeschäft soll sogar der Onlinehandel geschrumpft sein - entgegen dem Branchentrend.

Dem Warenhauskonzern Kaufhof drohen nach Umsatzrückgängen im wichtigen Weihnachtsgeschäft Insidern zufolge tiefe Einschnitte. Die Erlöse der Kette seien in Deutschland von Anfang November bis Anfang Januar im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sogar im Online-Geschäft, das bei den Konkurrenten wächst, habe die Kette gegen den Trend ein Umsatzminus verbucht. Das Weihnachtsgeschäft liege unter den Erwartungen, sagte ein weiterer Insider. Beim Kaufhof führe nun kein Weg an einer "entschlossenen Sanierung vorbei", hieß es im Umfeld des Unternehmens - und es bestehe weiterer Finanzierungsbedarf. Eine umfassende Sanierung sei nur mit frischem Geld möglich. Die Eigner müssten zwischen 150 und 170 Millionen Euro einbringen, darüber hinaus bestehe Bedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...