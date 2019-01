Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index sprintete am Freitag in der Spitze bis auf 6.816 Punkte, das Idealziel bei 6.850 Punkten wurde aber verfehlt. Nach dem verlängerten Wochenende aufgrund eines Feiertags in den USA starteten die Techs allerdings sehr schwach in den Dienstagshandel und vergrößerten nahezu den kompletten Handelstag über die Verluste.

Angesichts der zuvor absolvierten Erholung relativiert sich diese Schwächephase. Vielmehr war eine Verschnaufpause durchaus angebracht. Dabei testeste der Index gestern erfolgreich den Support bei 6.630 Punkten wie auch den EMA50 im Tageschart. Kurzfristig wird es nun darauf ankommen, ob der Nasdaq-100 die Hürde bei 6.745 Punkten zurückerobern kann. Gelingt dies, könnte er das Restpotenzial in Richtung der massiven Barriere um 6.850/6.860 Punkte noch ausschöpfen. Dort ist mit erheblicher Gegenwehr seitens der Verkäufer zu rechnen.

Unter 6.630 Punkten wird dagegen eine weitere Abwärtswelle wahrscheinlich, die die 6.534-Punkte-Marke als Support erreichen könnte. Unter 6.512 Punkten wäre die kurzfristige Aufwärtstendenz im Index unterbrochen. In diesem Fall hätten die Bären die erste große Chance, die seit Dezember etablierte Aufwärtsbewegung zu beenden und sogar neue Tiefs herbeizuführen.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.10.2018 - 23.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 23.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Der Beitrag Nasdaq-100 - Verschnaufpause in der Erholung erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).