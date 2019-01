Der Eurokurs ist bei einem ruhigen Handelstag leicht gestiegen. Am Donnerstag wird die EZB über ihren geldpolitischen Kurs entscheiden.

Der Eurokurs hat am Mittwoch leicht zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1385 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Handel verlief jedoch über weite Strecken ruhig. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1367 (Dienstag: 1,1354) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8797 (0,8807) Euro.

Starke Impulse gab es zur Wochenmitte nicht. Die wenigen Konjunkturdaten konnten ...

