Genolier (awp) - Die zur Aevis Victoria-Gruppe gehörende Swiss Medical Network (SMN) übernimmt die Rosenklinik in Rapperswil. SMN betreibt damit neu 17 Kliniken und ist mit der neuen Klinik bereits in 12 Kantonen vertreten. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Rosenklinik, welche 1995 gegründet wurde, wird per ...

Den vollständigen Artikel lesen ...