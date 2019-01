Der in Jennersdorf beheimatete LED-Experte Lumitech wird den COB (Chip-On-Board)-Bereich für Anwendungen außerhalb der Allgemeinbeleuchtung von Tridonic Jennersdorf erwerben. Wie berichtet, will die börsenotierte Zumtobel , zu der die Marke Tridonic gehört, die Produktion in Jennersdorf schließen. Der Kauf ermöglicht nun den Fortbestand dieses Geschäftsbereiches inkl. Entwicklung und Produktion im Technologiezentrum Jennersdorf. Zumtobel hat im November mitgeteilt, die Produktion in Jennersdorf voraussichtlich sukzessive bis November 2019 zu schließen. Von dieser wirtschaftlich notwendigen Reorganisation sei primär der Produktionsbereich mit rund 90 Mitarbeitern betroffen. Die Reduktion des Personalstandes im Produktionsbereich beginnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...