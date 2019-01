Die Zalando-Aktie ist in den letzten Monaten immer weiter zurückgefallen. Im Januar konnte der Abverkauf gestoppt werden und seitdem verfolgt der Kurs eine Aufwärtsbewegung. Heute ist der Kurs erneut gestiegen und notiert aktuell bei etwa 28,29 Euro. Der Money Flow Index weist ebenfalls große Veränderungen auf. Im Dezember lag er noch an der Grenze zur überverkauften Zone, nun notiert er bei etwa 79 Punkten und könnte bald in den überkauften Bereich überlaufen.

