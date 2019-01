Forbes nutzt Künstliche Intelligenz für seine Artikel.

Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" will für seine Artikel Künstliche Intelligenz (KI) nutzen. Wie das Online-Portal "Digiday" - ein Fachdienst für Nachrichten aus der Medienwelt - berichtet, entwickelt Forbes derzeit eine "Bertie" genannte Software, die seinen Schreibern Vorversionen von Artikeln zur Verfügung stellt ("Bertie" war der Vornahme des Magazin-Gründers B.C. Forbes). Die Journalisten müssen den Texten nur noch den letzten Schliff verleihen. "Forbes" gilt neben "Fortune" als das einflussreichste Wirtschaftsmagazin der Welt. Das in New York City produzierte Medium erscheint alle zwei Wochen und erreicht - inklusive seiner zahlreichen Lizenz-Ausgaben in Europa und Asien - eine Auflage von fast zwei Millionen Exemplaren....

