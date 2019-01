Coca-Cola Aktie: Kaufen - Der Weg führt wieder nach oben!

Chartanalyse der Coca-Cola Co - Aktie



Abgesehen von mehreren leichten Übertreibungsphasen nach oben bewegt sich die Coca-Cola Co Aktie in einem langfristigen intakten Aufwärtstrendkanal. Diese Kursentwicklung bestätigt den nach wie vor aussichtsreichen Chartverlauf. Aus diesem Grund können die Aktien-Positionen weiterhin unter Beachtung der Indikatorenanalyse aufgebaut werden. Erst bei einem signifikanten (d.h. mehr als 3 % ) Verlassen des Aufwärtstrendkanals nach unten sollten Zukäufe zurückgestellt werden.