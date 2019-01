Die schwierige Lage der deutschen Autobranche macht Osram zu schaffen. Die Jahresprognose des Lichtkonzerns wackelt. Doch trotz eines misslungenen Starts in das Geschäftsjahr 2019 will Osram an seinen Zielen festhalten.

Der Lichtkonzern Osram hat im Geschäftsjahr 2019 einen Fehlstart hingelegt. Der Umsatz der fortgeführten Aktivitäten sei im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um rund 15 Prozent auf 828 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend mit. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) fiel von 18,5 auf 11,3 Prozent. In den Zahlen sind die Geschäftsaktivitäten der bereits veräußerten ...

