RHI Magnesita bestätigt, dass die Börsenaufsichtsbehörde in Brasilien am 23. Januar 2019 die Annullierung der Kotierung der Magnesita Refratários SA ("Magnesita") als börsennotiertes Unternehmen genehmigt hat. Die Stammaktien von Magnesita sind nicht an der Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") notiert. Magnesita ist ab diesem Datum ein Unternehmen in Privatbesitz.

