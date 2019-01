Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Thomas Cook Group -1,88% auf 37,48, davor 6 Tage im Plus (17,47% Zuwachs von 32,52 auf 38,2), TUI AG -0,33% auf 13,555, davor 5 Tage im Plus (4,82% Zuwachs von 12,97 auf 13,6), Osram Licht -1,24% auf 38,2, davor 5 Tage im Plus (8,65% Zuwachs von 35,6 auf 38,68), SBO -5,26% auf 66,6, davor 5 Tage im Plus (5,24% Zuwachs von 66,8 auf 70,3), Hochtief -1,62% auf 127,3, davor 5 Tage im Plus (7,48% Zuwachs von 120,4 auf 129,4), Philips Lighting -2,32% auf 21,05, davor 5 Tage im Plus (6,42% Zuwachs von 20,25 auf 21,55), Vectron+0,95% auf 8,47, davor 5 Tage im Minus (-5,84% Verlust von 8,91 auf 8,39), Lenzing -1,06% auf 84,2, davor 4 Tage im Plus (5,39% Zuwachs von 80,75 auf 85,1), Drägerwerk +2,63% auf 47,6, davor 4 Tage im Minus (-9,94% Verlust von 51,5 ...

