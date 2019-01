Der deutsche Leitindex ist seit der Rally am vergangenen Freitag im Korrekturmodus. Die EZB könnte heute für neuen Schwung sorgen.

Der Dax sucht derzeit nach einer Richtung. Der deutsche Leitindex eröffnet am heutigen Donnerstag praktisch unverändert bei 11.053 Zählern. Den gestrigen Handelstag beendete die Frankfurter Benchmark mit einem Minus von 0,2 Prozent und 11.071 Punkten.

Der heutige Handelstag steht im Fokus der ersten Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in diesem Jahr. Denn zuletzt schwache Konjunkturdaten und eine unter dem Zielniveau liegende Inflation treiben die Notenbanker um EZB-Chef Mario Draghi um. Eine denkbare Antwort darauf wären neue Liquiditätsspritzen für Geldhäuser im Euro-Raum. Das könnte möglicherweise wieder die Kurse beflügeln.

Auf ihrer Dezember-Sitzung hatten die Währungshüter bereits über diese als TLTRO bekannten Langfristkredite gesprochen. An den Schlüsselzinsen, die bereits seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegen, dürfte die EZB nicht rütteln.

Nach Meinung der Helaba erhöht sich das Risiko, dass es an den Aktienmärkten zu neuerlichen und möglicherweise größeren Rücksetzern kommt. Angesichts der verschiedenen Unsicherheitsfaktoren wie den weiteren Entwicklungen rund um den Brexit oder dem laufenden Handelsstreit zwischen den USA und China sei das durchaus nachvollziehbar.

Hinzu komme, dass sich mit Blick auf das weltweite Wachstum verstärkt Zweifel breit machen. Die durch den IWF reduzierte, globale Wachstumsprognose folge einem Trend, welcher sich bereits früher abzeichnete. Dazu passe auch, dass laut einer Studie des Kreditversicherers Euler Hermes, die Zahl der weltweiten Firmenpleiten im Jahr 2019 weiter und damit das dritte Jahr in Folge, zunehmen wird.

Die Börsenstimmung signalisiert nach Meinung von Joachim Goldberg, der für die Börse Frankfurt eine Sentimentumfrage auswertet, eher keine größeren Kursbewegungen. Der deutsche Leitindex sei zumindest durch heimische Nachfrage auf niedrigerem Niveau (möglicherweise bei 10.850/10.900 Punkten) gut unterstützt, während an der Oberseite relativ wenig Gegenwind durch weitere Gewinnmitnahmen drohe. "Was mögliche langfristige Zuflüsse ausländischen Kapitals angeht, sehen wir derzeit allerdings keine größeren Volumina am Horizont, von denen der Dax nachhaltig profitieren ...

