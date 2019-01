Infineon - Konkurrent bringt Aktie auf Trab!

Richard Pfadenhauer,

Heute sind Halbleitertitel wie Infineon besonders gefragt. Hintergrund sind gute Zahlen von STMicroelectronics für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Münchener Chiphersteller wird kommende Woche Zahlen für das zurückliegende Quartal veröffentlichen. Nach Angaben von Thomson Reuters rechnen die Analysten mit einem Umsatzplus von rund zehn Prozent und einem Anstieg des Nettogewinns von rund 19 Prozent. Mit einem KGV von 16,9 (Quelle: Thomson Reuters) ist das Papier nach Einschätzung vieler Analysten moderat bewertet. Zudem ist Infineon nicht nur im Automobil-, sondern auch in wachstumsstarken Branchen wie Mobilität-, Power- und Sicherheitstechnologie stark positioniert.

Charttechnischer Ausblick: Infineon



Widerstandsmarken: 19/20,70/22 EUR

Unterstützungsmarken: 16,00/16,80/17,60 EUR

Die Aktie von Infineon befindet sich aktuell in der Konsolidierungsphase. Nach der starken Aufwärtsentwicklung von 2018 bis 2017 drehte die Aktie von Infineon 2018 in einen Seitwärtstrend und im zweiten Halbjahr gab das Papier gar rund ein Drittel ab. In den zurückliegenden Wochen hat sich die Aktie jedoch im Bereich von EUR 17,50/18 stabilisiert und testet heute die Widerstandsmarke von EUR 19. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 20,70 in im weiteren Verlauf bis EUR 22. Unterstützung findet der Index im Bereich von EUR 16/16,80.

Infineon in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2017 - 24.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Infineon in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 25.01.2014 - 24.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

