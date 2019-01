Die verkrampfte Diskussion um das Tempolimit braucht dringend einen neuen Impuls - zum Beispiel Schnellfahrerkontingente, handelbar wie Aktien.

Es ist wie eine Zeitreise zurück in die Steinzeit. Jeder Schweiz-Urlauber kennt das Gefühl. Entspannt fährt er auf dortigen Autobahnen die erlaubte Maximalgeschwindigkeit von 120 Kilometer pro Stunde und genießt nebenbei noch die Landschaft. Kein Drängeln, kein Drohen, kein Drama, stattdessen Wellness-Mobilität vom Feinsten.

Fortbewegung wird so zum meditativen Erlebnis, was allerdings mit dem Grenzübertritt nach Deutschland abrupt endet. Wie gedopte Neandertaler kleben plötzlich immer neue Drängler hinten an der Stoßstange. Egal, ob 150 oder 200 Kilometer pro Stunde, es will ständig einer zeigen, dass er die noch größere PS-Keule schwingt.

Wenn es nach der Verkehrskommission (Nationale Plattform Zukunft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...