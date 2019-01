- "Government Shutdown" könnte US-Wachstum negativ beeinflussen- EZB-Werkzeug TLTRO sorgt für Gesprächsstoff an den Märkten- EURUSD verbleibt in Wartehaltung, DE30 mit interessanten StartAm Mittwoch war die Wall Street ein wenig unentschlossen, da sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite Kursbewegungen zu beobachten war. Die Aktienanleger erwarten weitere Hinweise beim ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und China und scheinen vorübergehend eine neutrale Haltung einzunehmen. Unter den drei großen US-Aktienindizes sticht der Leitindex Dow Jones mit einem Anstieg von 0,7% auf 24.576 Punkte heraus. In den USA bleibt der historisch lange "Government Shutdown" weiter ungewiss, allerdings könnte die heutige Abstimmung im Senat den Haushalt der US-Regierung für die kommenden drei Wochen gewährleisten. "Wenn die Stilllegung ...

