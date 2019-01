Gute Ergebnisse aus den US Unternehmen - aber nach wie vor Shutdown und Handelsstreit. In Summe heben sich die Impulse auf und der Dax tritt auf der Stelle. Am Nachmittag könnten Zahlen zur Stimmung im verarbeitenden Gewerbe der USA Aufschluss geben über die Einschätzung der Lage in der Wirtschaft. Wenige Impulse dürften dagegen am Nachmittag von der Sitzung der Europäischen Zentralbank ausgehen. Diese dürfte keine wesentlichen Weichenstellungen vornehmen. Ford mit roten Zahlen Hohe Sonderkosten sowie zunehmende Probleme in China und Europa haben Ford zum Jahresende in die roten Zahlen getrieben. Texas Instruments Beim US-Chip-Spezialist Texas Instruments (TI) ist der Umsatz leicht zurückgegangen. Zooplus steigert den Umsatz Der Tierbedarf-Händler Zooplus hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2018 gesteigert. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß