Zunächst sollen die Roboter nur in einem Wohngebiet fahren und werden dabei noch von Menschen begleitet. Aber Amazon will weiter auf Lieferungen in Eigenregie setzen.

Amazon testet kleine Lieferroboter, die auf dem Gehweg fahren. In einem ersten Schritt sind sechs Fahrzeuge in der Nähe von Seattle unterwegs, wie Amazon in der Nacht zum Donnerstag bekanntgab. Sie sehen aus wie eine große Kühlbox auf sechs Rädern.

Zunächst fahren die "Amazon-Scout"-Roboter in lediglich ...

