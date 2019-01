Die Sorge vor einer Konjunkturflaute in den USA hat den Ölmarkt belastet. Auch die politische Krise in Venezuela bringen keinen Auftrieb.

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,81 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 27 Cent auf 52,35 Dollar.

Am Ölmarkt haben Sorgen vor einer Konjunkturflaute in den USA belastet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...