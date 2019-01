Kein funktionierender Computer, keine Begrüßung durch den Vorgesetzten - der erste Arbeitstag verläuft erstaunlich oft sehr holprig. Eine Studie zeigt, was Unternehmen falsch machen und warum das zum Problem wird.

Ein Blumenstrauß zur Begrüßung, eine Büroführung mit dem neuen Chef, eine Einführung in die wichtigsten IT-Systeme durch die Kollegen. Und offene Fragen konnte der Neuankömmling sogar schon vorab mit seiner Führungskraft oder der Personalabteilung klären. So oder so ähnlich sollte der erste Tag beim neuen Arbeitgeber laufen.

Doch die Realität in deutschen Büros sieht meist ganz anders aus. Das ergab eine Umfrage der Online-Stellenbörse Stepstone unter 13.000 Fach- und Führungskräfte, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt. "Viele Unternehmen unterschätzen die Bedeutung eines strukturierten Onboardings immer noch", fasst Stepstone-Geschäftsführer Sebastian Dettmers die Ergebnisse zusammen.

Nur etwa die Hälfte aller Neuankömmlinge gab an, dass sich die Führungskraft am ersten Tag ausreichend Zeit für sie genommen hatte. Etwa die gleiche Anzahl an Befragten wurde bei ihrer Ankunft im Büro vom direkten Vorgesetzten in Empfang genommen. 29 Prozent wurden ...

