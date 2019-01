In den vergangenen Jahren hat Metsä Board das Werk gezielt weiterentwickelt. 2015 wurde eine der Papiermaschinen in eine Produktionsanlage für weißen Kraftliner umgebaut. Die neue Faltschachtelkartonmaschine wurde 2016 in Betrieb genommen, 2017 folgte eine 100.000- Tonnen-Extrusionslinie. Die Produkte werden weltweit für unterschiedlichste anspruchsvolle Endanwendungen in den Bereichen Konsumgüterverpackungen, POS-Lösungen und Foodservice eingesetzt. Logistisch profitiert der Standort vom werkseigenen Tiefseehafen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...