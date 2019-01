Die Kosmetikindustrie, die bekannt dafür ist, ihre Produkte luxuriös in Szene zu setzen, ist um ein "Highlight" reicher. Denn als erstes Unternehmen in diesem Marktsegment hat nun Swiss Premium Cosmetics die Möglichkeiten genutzt, die sich durch den Einsatz von Licht in bzw. auf Verpackungen ergeben.

Die Schwarzwälder Verpackungsspezialisten von Karl Knauer, die ebenso für den smarten Leuchteffekt wie für die aufwändige Konstruktion und hochwertige Veredelung der Faltschachteln verantwortlich sind, haben eine Packaginglösung entwickelt, die das Produktversprechen "strahlende Haut" bereits ...

