Award-Verleihung: Die Kataloge des Jahres kommen von Connox, Fiskars undGerstaecker(press1) - 24. Januar 2019 -* Gerstaecker Kunstkatalog erhält die Auszeichnung "Katalog des Jahres B2B"* Einrichtungs-Winterkatalog 2018/19 von Connox wird Katalog des Jahres B2C* Gartenkatalog von Hersteller Fiskars erhält den Sonderpreis der Jury alsbester HerstellerkatalogZum 18. Mal kürt der Chefbrief Versandhausberater die Sieger desrenommierten Preis für kanalübergreifendes Marketing im Distanzhandel,"Katalog des Jahres". Eingereicht werden konnten Komplett-, Haupt- undTeilkataloge, die im Laufe des Jahres 2018 erschienen sind.Der Gerstaecker Kunstkatalog erhält die Auszeichnung "Katalog des Jahres"in der Rubrik B2B. In der Kategorie Katalog des Jahres B2C überzeugte derEinrichtungs-Winterkatalog 2018/19 von Connox . Dem Gartenkatalog vonHersteller Fiskars wird Sonderpreis der Jury als bester Herstellerkatalogverliehen.Auf der B2B-Shortlist positionierten sich der Grube Fachkatalog als"lustvoll durchzublätterndes Kompendium" und der Betzold-Katalog fürGrundschulen ("besticht durch solides Gestaltungshandwerk"). Auf derShortlist B2C platzierte die Jury den Katalog von Jako-o ("überzeugt mitEmotionalität"), den Wohnkatalog von Grüne Erde ("punktet mit seinemexzellenten Layout") und der World-Shop-Katalog der Lufthansa, der durcheine hochwertige Gesamtkonzeption die Jury überzeugt hat.Die Jury, bestehend aus ausgewiesenen Katalogexperten, hat jeden Katalogauf Herz und Nieren geprüft. In insgesamt 29 Bewertungskriterien (von"Eindruck Katalogtitel:Blickfang/Nutzenversprechen/Mission/Kennung/Katalog-Offer/Hotspot" bis"Bringt der Katalog die Branche weiter") haben alle Juroren einzeln Notenvergeben und jeweils für sich ihre Favoriten gekürt.Die Begründungen der Jury:* Connox: Geschickt inszeniert sich der Katalog selbst und macht denKunden neugierig, in das 172-Seiten-starke Schaufenster von Design,Eleganz und anspruchsvollen Accessoires zu blättern und zu schauen.* Fiskars: Der Garten Katalog 2019 ist ein hervorragend gestalteter undkonzipierter Katalog für die Händler der Fiskars Geräte. Er ist mehr alsein Produktverzeichnis; er ist ein Leitfaden für Händler, derangereichert mit Hintergrundinformationen und praktischen Tipps sogarfür Profis noch einen Nutzwert-Charakter hat. Die grafische Konzeptionist mehr als gefällig, die Struktur absolut überzeugend, die Bildauswahlund -qualität hervorragend.* Gerstaecker: Wie ein moderner, verkaufsstarker Business-to-Business-Katalog aussehen kann, demonstriert der Kunstkatalog Gerstaecker aufseinen 1474 Seiten par excellence. Die strukturelle, für jeden Kundenleicht auffindbare Katalog- und Produktorganisation ist eineMeisterleistung. Jedes der hier abgebildeten rund 37.000 Produkte istnahezu sofort und direkt auffindbar.Die ausführlichen Katalog-Bewertungen der Preisträger finden sich aufVersandhausberater.de [1].Die Jury* Joachim Graf, Herausgeber Versandhausberater* Michael Jansen, Jansen-Komm, Beiratsvorsitzender Versandhausberater* Ansgar Holtmann, Vendion Consulting* Jürgen Seiferth - Riegg Direktmarketing* Marco Schubert, Bereichsleiter Markenführung Otto* Reinhold Stegmayer, Geschäftsführer Lofty Zweitfrisuren GmbH* Bernd Zipper, Vorsitzender der Initiative Online Print e.V.; CEO, zipconconsulting germanyDer Versandhausberater (www.versandhausberater.de) erscheint seit 1961 undinformiert als Chefbrief die Eigner von Onlineshops undVersandhandelsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweizgedruckt und online über geschäftsrelevantes rund um den gesamtenDistanzhandel. Er wird herausgegeben vom Münchner HighText-Verlag.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.jg_1548235161.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Logo Katalog des Jahres 2018 B2C (jpg, 95 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Versandhausberater]* Logo Katalog des Jahres 2018 B2B (jpg, 93 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Versandhausberater]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

