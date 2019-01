Über das Autoprojekt von Apple wird schon seit Jahren spekuliert. Jetzt wurde bekannt, dass es einige Entlassungen und Versetzungen gegeben hat.

Apple ordnet seine Arbeit an Software für selbstfahrende Autos abermals neu. Der unter dem Namen "Project Titan" bekanntgewordene Bereich sei um mehr als 200 Mitarbeiter verkleinert worden, berichtete der US-Sender CNBC am Donnerstag. Ein Apple-Sprecher bestätigte dem TV-Kanal, dass es Entlassungen gegeben habe und verwies darauf, dass sich das Team in diesem Jahr auf bestimmte Bereiche fokussiere.

Einige Mitarbeiter würden in andere Teil des Konzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...