Joe Kaiser baut Siemens grundlegend um. Dafür ist er nicht auf die Hilfe von Hedgefonds angewiesen - Angebote hat der Konzernchef ausgeschlagen.

Mit einem erneuten Konzernumbau will Siemens-Chef Joe Kaeser einem Magazinbericht zufolge dem Einstieg aggressiver Aktionäre zuvorkommen. Einige prominente Aktivisten hätten ihn gefragt, ob er im Aufsichtsrat Unterstützung brauche, "aber in der freundlichen Art", zitierte das "Manager Magazin" Kaeser am Donnerstag.

Er habe das aber abgelehnt. Nach Kaesers Willen soll der Konzern ab April aus sechs großen, weitgehend selbstständigen Einheiten bestehen.

Zwei davon sind bereits börsennotiert, die Zug-Sparte Mobility, die mit dem französischen Rivalen Alstom fusioniert werden soll, wäre dann ebenfalls gelistet. Damit wolle Kaeser Forderungen von Investoren nach einer Aufspaltung des Konzerns vorbeugen, hieß es in dem Bericht.

Noch habe aber kein aktivistischer Fonds die Erfolgschancen eines Einstiegs bei Siemens

