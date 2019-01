Der Mobilfunkanbieter Drillisch will erstmals an der Versteigerung von Mobilfunklizenzen in Deutschland teilnehmen. Das bedeutet mehr Konkurrenz für die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica.

Schärfere Konkurrenz am Mobilfunkmarkt: Der Online-Konzern United Internet mit seiner Tochterfirma 1&1 Drillisch will ein eigenes Netz aufbauen. Dies will die Firma aus dem rheinland-pfälzischen Montabaur für wichtige Frequenzen des ultraschnellen Internetstandards 5G nutzen, die im Frühjahr von der Bundesnetzagentur versteigert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...