Dow Jones - Der EMA200 als harte Barriere

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average hat sich kurzfristig festgefahren. Die zuletzt anvisierte Konsolidierung trat ein, der Index konnte das Supportlevel bei 24.475 Punkten aber nicht halten, sondern wurde direkt bis an den EMA50 im Tageschart durchgereicht. Dort stabilisierte sich der Index am Mittwoch.

Zwischen den beiden EMAs im Tageschart, also zwischen 23.680 und 23.245 Punkten, ist der Index kurzfristig neutral zu bewerten. Man sieht es auch schon an den Bewegungen zuletzt, Bullen und Bären liefern sich einen heißen Kampf. Kann der Dow Jones Industrial Average den EMA200 per Tagesschlusskurs überwinden und im besten Fall auch noch über das Hoch bei 24.750 Punkten ansteigen, würde sich weiteres Potenzial in Richtung der runden 25.000-Punkte-Marke ergeben. Dort ist der Index gleich durch mehrere Widerstände gedeckelt. Eine weitere Verschnaufpause wäre also einzuplanen.

Anders sieht das Bild aus, sollte der Index wieder unter den EMA50, also unter 23.245 Punkte per Schlusskurs, einbrechen. In einem ersten Schritt wäre dann ein Rücklauf in die Unterstützungszone zwischen 24.120 und 23.880 Punkten denkbar. Gibt der Dow Jones Industrial Average anschließend auch unter 23.770 Punkte nach, wäre der Erholungstrend zunächst beendet. Long-Ambitionen sollten in diesem bärischen Szenario erst einmal zurückgestellt werden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.11.2018 - 24.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 18.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

