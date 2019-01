In diesem Bereich beschränkt sich der Konzern auf Instrumente zur Diagnose von Krankheiten."Wir haben eine klare Philosophie bei Roche", sagte Konzernpräsident Christoph Franz am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zum einen müsse der medizinische Bedarf gegeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...