Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht größere Risiken für das Wirtschaftswachstum im Euroraum - sowas kommt nicht gut an - Nicht gut beim Euro - nicht gut beim Dax. Der hat sich von seinem kleinen Ausflug über 11.100 Punkte wieder verabschiedet und bewegt sich auf Vortagesniveau. Drei Dinge hat Draghi auf der Zinspressekonferenz heute namentlich benannt: die konjunkturelle Schwäche in China, den sich hinziehenden Brexit und den abnehmenden fiskalischen Impuls in den USA. Die Zinsen hat die EZB wie erwartet nicht angefasst.