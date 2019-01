Top-Manager der Autokonzerne haben die Elektro-Wende eingeleitet. Doch in Industrie und Wissenschaft sind längst nicht alle überzeugt. Elektro gegen Benzin wird zur Glaubensfrage - das gefährdet den Standort Deutschland.

Der Herr Professor mit den weißen Haaren strahlt. Vor ihm liegt, wie ein Patient auf dem Operationstisch, angeschlossen an Kabel und Schläuche, ein Dreizylinder-Benzinmotor. Dank eines neuartigen Kraftstoffs habe ein solcher Motor vor ein paar Tagen einen Wirkungsgrad von 48 Prozent erreicht - Weltrekord. Normale Motoren wandeln nur 30 Prozent der im Sprit gebundenen Energie in Schubkraft um.

Für Stefan Pischinger, Inhaber des Lehrstuhls für Verbrennungskraftmaschinen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen, ist der Zaubersprit auch ein politisches Statement. Er will das Ansehen des Verbrennungsmotors retten, seinen Lehrstuhl, und, ja: auch die Autonation Deutschland - das Land der Bosch und Benz, Daimler und Maybachs, das einen Gutteil seiner Prosperität der Pkw-Industrie verdankt mit ihren zwei Millionen Jobs.

Ist die goldene Zeit des Verbrennungsmotors wirklich vorbei? Abgasskandale, Dieselfahrverbote, Quoten und die Verkaufserfolge des US-Elektrowagenbauers Tesla legen den Schluss nahe. Die Kalifornier setzen in den USA mehr Autos im Premiumsegment ab als Audi, BMW und Daimler. Regierungen weltweit haben den Verbrenner zum Auslaufmodell gestempelt: Norwegen will ab 2025 keine Benzin- und Dieselfahrzeuge mehr zulassen; im weltgrößten Automarkt China, in Indien, den Niederlanden, Schweden, Island und Irland ist wohl 2030 Schluss, in Frankreich, Großbritannien und Kalifornien 2040. "Die Politik gibt den Markthochlauf des E-Autos faktisch vor", sagt Klaus Stricker, Autoexperte der Unternehmensberatung Bain, "und heutige technische Probleme werden diese Entwicklung nicht stoppen."

In Deutschland glauben das viele nicht. Deutschland zögert und zaudert, fürchtet um seine Tradition, hadert mit der e-mobilen Zukunft - und lähmt mit dem Streit den Standort. Es geht um viel: um acht Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung, um Milliarden an Dividenden und Steuereinnahmen, um Millionen Jobs, großzügige Jahresendprämien, um ganze Karrieren und Lebensentwürfe. Doch die Schlinge zieht sich zu: Die EU hat im Dezember beschlossen, dass der Kraftstoffverbrauch von Neuwagen bis 2030 um 37,5 Prozent sinken muss. Bliebe die Zahl der Verbrenner bis dahin gleich, dürfte ein neuer Benziner oder Diesel dann nur noch zweieinhalb Liter pro 100 Kilometer verbrauchen. Das ist technisch nicht möglich, auch nicht mit dem Dreizylinder aus Pischingers Labor. Nur wenn 2030 jeder zweite Neuwagen elektrisch betrieben wird, so hat es die IG Metall ausgerechnet, können die Hersteller die vorgeschriebenen Verbrauchswerte einhalten. Volkswagen-Chef Herbert Diess trat nach der EU-Entscheidung daher die Flucht nach vorn an. Natürlich werde VW die Vorgaben der EU "erreichen können". Sein ehrgeiziges Ziel: 50 neue Batterieautos bis 2025, 30 weitere mit einer Kombination von Elektro- und Benzinantrieb. In sieben Jahren soll der letzte neu konzipierte VW-Verbrenner auf den Markt kommen.

Ein Signal für die Branche? Von wegen. Kaum hatte Diess den Schalter umgelegt, ging Elmar Degenhart, Chef des Autozulieferers Continental, im Gespräch mit der WirtschaftsWoche auf größtmögliche Distanz: "Die Batterien sind zu groß, zu schwer, zu teuer - und somit die Fahrzeuge nicht wettbewerbsfähig." Erst irgendwann "nach 2025" seien mit neuen Batterien wettbewerbsfähige E-Autos möglich. Davor würden der Elektromobilität schlicht "die Käufer fehlen". Übersetzt: Die 30 Milliarden Euro, die der VW-Chef bis 2023 ins E-Auto steckt, seien eine kolossale Fehlinvestition.

Weltgrößter Autokonzern gegen den zweitgrößten Autozulieferer, Hannover (Conti) gegen Wolfsburg (VW) - eine solche Spaltung ist beispiellos in Deutschland. Und Conti ist nicht der einzige Zulieferer, der sich gegen Diess positioniert: "Wir gehen derzeit mit Milliardenbudgets für unsere E-Autos in Gespräche mit Zulieferern und bekommen Desinteresse und Zweifel am Elektroantrieb als Antwort", bestätigt ein VW-Manager.Die Automobilindustrie befindet sich mitten in einem Religionskrieg. Die Anhänger der alten Verbrennungsmotor-Kirche stehen ketzerischen E-Auto-Reformatoren gegenüber. Ein auf Antriebe spezialisierter Unternehmensberater fühlt sich an emotional aufwühlende Fußballduelle in Schottland erinnert: "Celtic Glasgow gegen Glasgow Rangers. Katholiken gegen Protestanten. Der Glaubenskampf ums E-Auto ist voll entbrannt." Er entzweit Gewerkschaften, Universitäten, politische Parteien. Er lähmt die Branche und das Land. 43 Prozent der deutschen Automanager erwarten laut einer Umfrage der Unternehmensberatung KPMG noch immer, dass das Elektroauto scheitert; nur 37 Prozent geben ihm eine Chance.

Konzern gegen Konzern

Gewiss, VW überfordert derzeit viele in der Branche. Der Dieselskandal war ein Katalysator für die Innovationslust des Konzerns, hat in Wolfsburg eine Art ideologische Schubumkehr bewirkt. Schon wenige Monate nach der Betrugsschande habe man "das Fernziel 100 Prozent E-Autos" angesteuert, erzählt ein Beteiligter. Die nun bekannt gewordenen Investitionen seien die logische Konsequenz dieser Entscheidung.

Die Zahlen sind beeindruckend. So will Diess für 15 Millionen E-Autos Batterien einkaufen, hat dafür 75 Milliarden Euro eingeplant. Die Reaktion deutscher Zulieferer, die 300.000 Mitarbeiter in Deutschland beschäftigen? Kein Interesse. Offenbar verwechseln viele ihre Existenzkrise immer noch mit einer vorübergehenden Identitätsschwäche: Andernfalls müssten Bosch und Conti, der größte und zweitgrößte Zulieferer der Welt, in die Produktion von Batteriezellen einsteigen, müsste die ganze Autoindustrie "schleunigst an einem Strang ziehen, wenn sie nicht endgültig den Anschluss verlieren will", mahnt Martin Faulstich, Professor für Energie- und Umwelttechnik an der TU Clausthal.

Das Problem der deutschen Zulieferer: Sie haben die haltbarsten Zylinderkopfdichtungen der Welt gebaut, die saubersten Katalysatoren, die geschmeidigsten Getriebe - und für die E-Auto-Welt oft fast nichts im Angebot. Jeder zehnte Zulieferer ist nach Schätzungen deutscher Insolvenzexperten durch das E-Auto in seiner Existenz bedroht.

Für Gisbert Rühl, Vorstandschef des Stahlhändlers Klöckner & Co., hat Deutschland das Wettrennen um die automobile Zukunft schon verloren. Das Wissen um elektrische Antriebstechnologien, autonomes Fahren und alternative Mobilitätslösungen sei entscheidend, sagt er und: "Die deutschen Autobauer haben die Trends zu spät erkannt." Selbst "massive Investitionsprogramme" würden "daran kaum etwas ändern" können: "Wir diskutieren zu viel, handeln zu wenig und nicht radikal genug."

Das Zaudern bringt BMW-Betriebsratschef Schoch auf die Palme. Ihn treibt um, dass Deutschlands Autobauer in den kommenden Jahren Dutzende Milliarden für Batteriezellen an asiatische Zulieferer überweisen, statt sie in Eigenregie zu fertigen: Der chinesische Produzent CATL bekomme es hin, in Deutschland Batteriezellen zu fertigen, "trotz hoher Stromkosten und Löhne", sagt Schoch: "Offenbar sind die chinesischen Manager besser als die deutschen." Und: Wer so zögerlich sei "wie die Herren Krüger (BMW), Diess (VW) und Zetsche (Daimler) ist kein Unternehmer, sondern ein Unterlasser".

Aufgewiegelte Politik

Schoch weiß mit seiner Schimpftirade Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf seiner Seite, der von deutschen Autobauern endlich ...

