Pimco will stärker in den Markt für alternative Anlagen vordringen. Nun steigt das Fondshaus in das Geschäft mit Katastrophen-Anleihen ein.

Der US-Vermögensverwalter Pimco steigt zusammen mit seinem Eigentümer Allianz ins lukrative Geschäft mit Katastrophen-Anleihen und anderen verbrieften Versicherungsprodukten (ILS) ein. Das auf festverzinsliche Wertpapiere spezialisierte Fondshaus will damit stärker in den Markt für alternative Anlagen vordringen, wie Pimco am Donnerstag im kalifornischen Newport Beach mitteilte.

Profi-Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...