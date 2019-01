Im August letzten Jahres beendete die BYD-Aktie ihre monatelangen Verluste und startete einen neuen Aufwärtstrend. Er ließ den Kurs bis zum 30. November von 4,42 auf 6,69 Euro ansteigen. Seit Anfang Dezember läuft die Korrektur dieses Aufwärtstrends. Unangenehm für die Käufer ist, dass bereits ein großer Teil der im Herbst aufgelaufenen Gewinne wieder abgegeben wurde.

Das Tief der Korrektur wurde am 17. Januar bei 4,80 Euro markiert. Im Chart bildete sich an diesem Tag ein Hammer aus, der an ... (Dr. Bernd Heim)

