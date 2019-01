CANCÚN, Mexiko, Jan. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NexusTours, die mit Abstand führende Incoming-Agentur in Mexiko, der Karibik und in Mittelamerika, die Geschäftsstellen in 18 Ländern und an 52 Reisezielen betreibt, wird seinen Reisepartnern, den Medien und der Tourismusbranche auf der Reisemesse FITUR neue Buchungsmöglichkeiten in Florida bekannt geben. Mit der Aufnahme dieses neuen Geschäftsbetriebs und ersten neuen Buchungsmöglichkeiten in den USA integriert NexusTours neue Produkte und Dienstleistungen in Orlando, Miami, Fort Lauderdale, St. Petersburg und Daytona in das Portfolio des Unternehmens.

Ruben Gutierrez, President Destination Services der Sunwing Travel Group, erklärte: "Die Einbeziehung der Vereinigten Staaten, angefangen mit neuen Buchungsmöglichkeiten in Florida, ist ein wichtiger Meilenstein in Rahmen des dreijährigen Erweiterungsplans mit der Absicht, in einer ersten Phase die Präsenz von NexusTours in Amerika zu festigen. Darüber hinaus wollen wir dank unserer NexusCube-Plattform der One-Stop-Shop für unsere Reisepartner und ihre Gäste werden und eine Online-Bestätigung aller Produkte anbieten, die unser breites Portfolio ausmachen. Wir hoffen, dass wir im Jahr 2019 aufgrund unserer Erfahrung, Servicequalität und Produktauswahl auch führend im Vertrieb für den amerikanischen Markt werden können."

Reisepartner erhalten Zugang zu touristischen Dienstleistungen wie: Transport (Gruppenbeförderung sowie Privat- und Luxusbeförderung von allen Flughäfen und Häfen), eine umfangreiche Auswahl von Übernachtungsmöglichkeiten in mehr als 100 selbst unter Vertrag genommenen Einrichtungen, ein Programm mit Aktivitäten für alle Arten von Reisenden (Museen und Wissenschaftszentren wie dem Kennedy Space Center und dem Miami Aquarium, populäre Vergnügungsparks wie Walt Disney World, Universal Studios und Sea World sowie berühmte Attraktionen wie der Magic Kingdom Park, Disney's Hollywood Studios, Island of Adventure und Busch Gardens) und viele andere Aktivitäten, die Sie auf der neuen Online-Vertriebsplattform NexusCube finden können. Darüber hinaus verfügt jedes Reiseziel über den rund um die Uhr verfügbaren umfassenden Kundenservice, für den sich NexusTours in Bezug auf Qualitäts- und Zufriedenheitsstandards in der Karibik und in Lateinamerika ausgezeichnet hat.

NexusTours kommt mit vielen neuen Angeboten im Gepäck auf die FITUR. Neben dem Angebot, in 19 Ländern und an 56 Reisezielen, zu denen auch neue Buchungsmöglichkeiten gehören, als Experte vor Ort zur Verfügung zu stehen, präsentiert NexusTours seine neue technologische Lösung für den Vertrieb von Online-Tourismusdiensten: NexusCube. Auf dieser Plattform können Reisebüros Produkte und Dienstleistungen mit Sofortbestätigung in Echtzeit und die modernsten Reservierungstools finden, die ihr Geschäft steigern und ihre Rentabilität erhöhen - wie zum Beispiel:



- Travel Partner Portal), für professionelle Dienstleister nach einer einfachen Registrierung verfügbar.

- XML-Integrationen mit hochmodernen APIs, die mit den Buchungssystemen jedes Reisebüros, Reiseveranstalters oder Online-Reisebüros kompatibel sind.

Um die Expansion in den USA zu ergänzen, wird Nexus in Kürze die Möglichkeit von Buchungen in New York und Las Vegas ankündigen - Reiseziele, die im ersten Quartal dieses Jahres in den Katalog aufgenommen werden.

ÜBER UNS

Wir sind die führende Incoming-Agentur in Mexiko, der Karibik und in Mittelamerika. Unsere Geschäftsstellen befinden sich in 19 Ländern und an 56 Reisezielen. Als lokale Experten in den von uns bedienten Reisezielen ist unsere Spezialität, dass wir alle Dienstleistungen am Zielort anbieten, die die Kunden unserer Reisepartner während ihrer Reise in Anspruch nehmen wollen könnten. Dies umfasst ein umfangreiches Portfolio an Übernachtungsmöglichkeiten, darunter mehr als 16.000 Hotels, Transferservices einschließlich Gruppen-, Privat- und Luxusbeförderung von allen Flughäfen und Häfen, mehr als 4.000 Ausflüge für Reisende aller Altersgruppen und Interessensgebiete sowie erstklassigen Kundenservice an allen Reisezielen, die wir bedienen.

Unser Hauptziel ist es, unseren Kunden einen beispielhaften Service und differenzierte Produkte zu bieten. Unser "Nexus Collection"-Katalog umfasst mehr als 600 exklusive Aktivitäten mit Mehrwert. Wir verfügen darüber hinaus über unsere eigene Transportflotte mit modernen Fahrzeugen, von Vans bis Bussen, die alle mit kostenlosem WLAN ausgestattet sind. Wir bieten unseren Kunden mit unserem rund um die Uhr erreichbaren Kontaktzentrum, Kundenserviceteams am Reiseziel und unserer Abteilung, die sich für alle Belange nach der Reise kümmert, einen umfassenden Kundenservice.

Vor kurzem haben wir mit NexusCube eine der aufregendsten modernen technologischen Lösungen für den Vertrieb touristischer Dienstleistungen eingeführt. Diese neue Plattform bietet unseren Reisepartnern die besten Online-Lösungen zur Steigerung ihres Geschäfts und ermöglicht ihnen den sofortigen Zugriff auf alle unsere Dienstleistungen durch:

Als Teil der Sunwing Travel Group zählen zu unseren Kunden unter anderem Sunwing Vacations, Signature Vacations, Vacation Express und TUI Travel Group - dazu mehr als 1.500 Reisepartner in Lateinamerika, Mexiko und Europa.

