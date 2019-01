Und weiter geht es mit Nachrichten von Wirecard: Am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, zusammen mit P.F.C. eine "volldigitale Banking-Lösung für Hunderttausende Kunden" zu starten. Um was es dabei geht: Es geht um den schwedischen Markt, und P.F.C. ist laut Wirecard ein schwedisches FinTech-Unternehmen (ehemals "Betalo"). 2017 soll P.F.C. der Meldung zu folge zu den "50 am schnellsten wachsenden schwedischen Technologieunternehmen" gehört haben. Es soll hier um "Schwedens erste Neobank" gehen. ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...