Das deutsche Aktienbarometer setzt seine Erholung vom Vortag fort. Das Signal der EZB, die Zinswende nicht wie erwartet in diesem Jahr zu vollziehen, hilft den Märkten.

Die Woche begann schwach für das deutsche Aktienbarometer, doch seit Donnerstagmittag geht es aufwärts. Auch am Freitag startet der Dax 0,9 Prozent im Plus bei 11.234 Punkten.

Neben positiven Vorgaben von den asiatischen Börsen liegt der Grund liegt einmal mehr bei Mario Draghi und seinen Kollegen im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Leitzins in der Euro-Zone bleibt unangetastet bei null Prozent. Und wichtiger: Auch am negativen Einlagenzinssatz von minus 0,4 Prozent ändert sich nichts. Was Sparer nicht freut, hilft Aktienanlegern. Das zeigte sich bereits am Donnerstag: Nach Bekanntwerden der geldpolitischen Beschlüsse der EZB war der Dax um ein halbes Prozent gestiegen und lag zum Handelsschluss bei 11.130 Punkten.

Vor allem die Aussicht, dass die Zinswende auch in diesem Jahr ausbleiben wird, gibt den Märkten Auftrieb. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leitzinsen in der Euro-Zone in diesem Jahr angehoben werden, sehen die Finanzmärkte nur noch bei 40 Prozent. "Dabei sollten Anleger aber nicht vergessen, dass die Zinsen nur deshalb so niedrig bleiben, weil Draghi mit einer deutlich schwächeren Wirtschaft rechnet", gießt Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners Wasser in den Wein.

Tatsächlich hatte Draghi am Donnerstag insbesondere auf vielfältige konjunkturelle und politische Gefahren hingewiesen: "Für die Wirtschaft im Euro-Raum überwiegen inzwischen die Risiken." Vor allem der Handelsstreit zwischen China und den USA beschäftigt die Marktbeobachter. Nachdem noch in der vergangenen Woche die Hoffnung auf eine bevorstehende Einigung bestand, sorgten Äußerungen von US-Handelsminister Wilbur Ross zuletzt wieder für Verunsicherung.

Zudem kann weiterhin niemand sicher sagen, welche Folgen ein ungeregelter Brexit auf Unternehmen und Volkswirtschaft in der Euro-Zone haben werden. Eine Reihe von Unternehmen, zuletzt Airbus, drohen damit, im Falle eines ungeregelten Brexit, die Produktion zu verlagern ...

