Sanjay Brahmawar, neuer Vorstandschef der Software AG, will den Abstand des zweitgrößten deutschen Softwareanbieters zu SAP verkleinern. Dabei helfen soll vor allem ein zugekauftes Start-up.

Beschaulich geht's zu am Konzernsitz der Software AG in Darmstadt: Die unter anthroposophischen Kriterien von Firmengründer Peter Schnell gebauten sechseckigen Gebäude des Komplexes reihen sich wie Bienenstöcke aneinander, immer wieder unterbrochen von Bäumen, Grünflächen und Tümpeln.

Geht es nach dem neuen Software-AG-Chef Sanjay Brahmawar, ist es mit dem Esoterikambiente bald vorbei: Denn er will die Schlagzahl des Unternehmens deutlich erhöhen. Das Projekt dazu trägt den Codenamen Helix - und es soll nicht weniger als die Auferstehung des ältesten Softwareunternehmens der Welt einleiten. Ende Januar präsentiert Brahmawar die Details. Und dann beginnt, so sehen sie es hier in Darmstadt, für Deutschlands zweitgrößtes IT-Haus eine neue Ära. Erstmals in ihrer Geschichte wird die 1969 gegründete Firma von einem Ausländer geführt. Der 48-jährige Brahmawar, in Indien geboren und belgischer Staatsbürger, wurde im August 2018 vom Computerriesen IBM abgeworben.

Der Name Helix ist Programm. In der Mathematik versteht man unter der Helix eine Spirale, die sich um einen Zylinder windet. Auch die Software AG will sich nach oben winden, näher heran an den scheinbar uneinholbaren Rivalen SAP. Brahmawars Vorgänger Karl-Heinz Streibich hatte das Unternehmen nach bedrohlicher Krise stabilisiert. Brahmawar will nun mit neuen Geschäftsbereichen angreifen und die Software AG zu dem machen, was sie einmal war: ein Hoffnungsträger - und Beleg dafür, dass "IT made in Germany" ein Qualitätssiegel ist.

Analysten sahen in der Software AG einst gar "die nächste SAP". Doch die Darmstädter hängen diesem Image weit hinterher. Der Konkurrent aus dem 70 Kilometer südlich gelegenen Walldorf macht 23-mal so viel Umsatz und ist inzwischen der wertvollste deutsche Börsenkonzern. Die Software AG kämpft dagegen um Aufmerksamkeit. Der neue Chef glaubt nun, ein Rezept gefunden zu haben: Er will Maschinen mit dem Internet verbinden - und Daten zur Währung machen. Die ersten großen Mittelständler hat er als Kunden gewonnen. Nun folgt die groß angelegte Offensive im Ausland.Brahmawars Vorgänger Streibich hatte den Chefsessel der Software AG nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2003 übernommen und das Unternehmen restrukturiert. Seitdem gilt die Software AG als solide, aber fantasielos. Streibich setzte einerseits auf das Altgeschäft rund um die Großrechnerdatenbank Adabas, mit der Banken und Versicherungen ihre Transaktionen und Kundenkonten steuern. Das Segment liefert profitable Wartungserlöse, schrumpft aber kontinuierlich. Andererseits bieten die Darmstädter Integrationssoftware, die Firmen verwenden, um unterschiedliche IT-Anwendungen miteinander zu verknüpfen. Lange Zeit galt der Bereich als Wachstumstreiber. Zuletzt aber schwächelte er, sodass der Gesamtumsatz ...

