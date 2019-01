Die Zahl der Menschen in Deutschland hat den wohl höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Gleichzeitig gibt es ein Geburtendefizit.

Ende vergangenen Jahres lebten in Deutschland nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes 83 Millionen Menschen. Das sei ein Höchststand seit der Wiedervereinigung, der trotz eines Geburtendefizits durch Zuwanderung erreicht worden sei, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung. Ende 2017 lag die Bevölkerungszahl bei 82,8 Millionen Menschen.

Die demografische Alterung schreite unterdessen voran, hieß es. Für 2018 gehen die Statistiker von einem leichten Geburtenanstieg und einer spürbaren Zunahme der Zahl der Sterbefälle aus. Nach ...

