Südamerika hat viele Gemeinsamkeiten mit Afrika. Nicht nur ist der Kontinent in relativ viele Länder unterteilt, es ist auch nach wie vor schwierig oder teuer, von einem Land in ein anderes zu reisen. Wer jemals in Südamerika gelebt hat, weiß, dass es billiger sein kann, erst nach Miami zu fliegen und danach das eigentliche Ziel auf dem südamerikanischen Kontinent anzusteuern, anstatt einen Direktflug zu nehmen. Verrückt, aber wahr!

Es gibt gute Gründe, wieso die wirtschaftliche Entwicklung ... (Swen Lorenz)

Den vollständigen Artikel lesen ...